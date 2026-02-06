J2サガン鳥栖は6日、U−18（18歳以下）所属のGKエジケ唯吹ヴィンセントジュニア（17）とMF伊澤璃来（16）をトップチームの公式戦に出場可能な2種登録としたと発表した。エジケは身長182センチ、体重71キロ。福岡県出身で現在高校2年生。今回で3度目の2種登録となる。背番号は46。伊澤は身長168センチ、体重58キロ。北海道出身で高校1年生。背番号は47。ともにサガン鳥栖U−15出身で、育成組織からのステップアップとなる。