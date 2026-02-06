１月30日、都内でパリ・サンジェルマンが記者会見を行なった。発表されたのは、「パリ・サンジェルマンアカデミー・ジャパン」の設立だ。2026年４月から東京、埼玉、茨城、静岡で開校し、同年９月からは千葉でもオープン。５か所を拠点として活動する。会見には、クラブのレジェンドである元フランス代表MFクロード・マケレレが登壇。その会見後、マケレレが個別インタビューに応じてくれた。現役時代のエピソードなどを語