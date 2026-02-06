総務省がまとめた外食におけるラーメン消費額が公表されました。新潟市は過去最高の1万9073円でしたが、今年も山形市に敗れ3年連続の2位でした。 全国に知られる新潟のラーメン。今年も山形市との因縁の対決の結果が発表されました。 ■髙橋泉アナウンサー 「まもなく発表の時刻となります。新潟市、今回は首位奪還となるのでしょうか？関係者の皆さん、緊張した表情で結果を待ちます。」 そし