広島市が新年度予算案を発表しました。過去最大で８０００億円にも迫る予算案となっています。 松井 一実市長「世界に誇れる『まち』の実現に向け、重点的かつ最大限に予算配分を行いました」 広島市の新年度予算案は一般会計で７９４０億円あまりとなり、前の年から約７１１億円増え過去最大となりました。 子育て関連では４月から市立の小学校で給食費を無償化することなどに伴い５４億２千万円あまりが計上され、親の所得に