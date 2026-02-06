週明けに制御棒の引き抜き作業を再開します。 東京電力は、不具合で停止していた柏崎刈羽原発6号機について、9日に再起動の作業を再開する方針を発表しました。営業運転は3月18日とし、当初の予定よりも1カ月近く遅れることとなります。 ■柏崎刈羽原発 稲垣武之所長 「2月9日より原子炉を起動する予定。現在の工程として(営業運転前の)総合負荷性能検査を3月18日としている。」 東京電力は1月21日 約14年ぶりに6号機を