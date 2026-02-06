８日に投開票を迎える衆議院議員選挙を前に、県選挙管理委員会などが広島市内で投票を呼びかけました。 広島市内で行われた啓発活動では、投票日などを周知するポケットティッシュを買い物客などへ手渡しました。 前回の衆議院選挙では広島県の小選挙区の投票率は４８・４０％と全国で最も低くなりました。 今回の選挙では２月１日までの期日前投票は前回と比べて増えていると言うことですが、投開票日は県北部を中心に雪の影響