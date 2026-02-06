福山市南本庄で２階建ての住宅が燃える火事があり、この家に住む５０代の女性１人が搬送されました。 消防によりますと６日正午ごろ、福山市南本庄で「２階建ての建物から炎が上がっている」など付近に住む人からの通報が相次ぎました。 消防車など１０台が出動し、火は約３時間半後に消し止められました。 この火事で、この家に住む５０代の女性１人が病院へ搬送されましたが命に別状はないということです。 警察は火事の詳し