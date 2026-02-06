長岡市の小学生が、ビルの一室をリノベーションする産学連携プロジェクトに参加しています。 新潟大学附属長岡小学校は、新潟工科大学と小柳建設と連携し、長岡駅前にあるビルの一室をリノベーションするプロジェクトに取り組んでいます。 5日、6年生64人が部屋を塗装しました。空き部屋が児童のアイデアで、作曲やカラオケ・ボードゲームなどができる遊び場に生まれ変わります。 ■児童 「大胆