2月5日午前、新潟県加茂市にある自宅敷地内の物置小屋の屋根の除雪作業をしようとはしごを上っていた住民の男性が倒れているのが見つかりました。男性は誤ってはしごから転落したとみられていて、病院に搬送されましたが、その後死亡しました。死亡したのは、加茂市に住む農業・堀音松さん(78)です。2月5日午前10時過ぎ、堀さんの家族から警察に「倉庫の脇に堀さんが倒れていて、近くにはしごも倒れている」という旨の通報がありま