元阪神監督で、現オーナー付顧問の岡田彰布氏（68）が、6日放送でフリーアナウンサー有働由美子（56）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に出演。2連覇を目指す今季の阪神・藤川球児監督にアドバイスを送った。2023年に阪神監督復帰するまではスタンドから試合を観て「こうしたら勝てるのに」と考えていたという。だが、今はこうすればいいなどあまり考えることはないと明かした。