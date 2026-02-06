農林水産省は6日、全国約6千の小売店で1月26日〜2月1日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週比47円高の4142円だったと発表した。値上がりは4週ぶり。割高な銘柄米の販売が好調だったとみられる。農水省は「大幅な値上がり傾向にはない」としたが、高値は続いている。全国9地域別では7地域が4千円台前半で、最も高かったのは北陸の4345円だった。3千円台は2地域で、信越が3993円、九州・沖縄は3985円だった。