歌手で俳優の福山雅治（57）が6日、大阪・難波の映画館で自身が監督を務めたライブフィルム「FUKUYAMAMASAHARULIVEFILM＠NAGASAKI月光ずっとこの光につながっていたんだ」の公開初日舞台あいさつに登壇。全国150の映画館でライブビューイングも開催された。福山の57回目の誕生日に公開となった同作品。「57歳です」と登場して大きな拍手を浴び、客席からは「ハッピーバースデー」の声が飛んだ。大阪で公開初日を迎