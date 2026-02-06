山陽オートの創刊６０周年九州スポーツ杯Ｇ?「第６０回スピード王決定戦」が７日に開幕する。村田光希（２５＝山陽）は初日１２Ｒの２番車で初戦を迎える。目下４連勝中、前走飯筭では自身２度目となる完全優勝を達成するなど好調の中での参戦だ。ただ「優勝できたのでエンジンは動いていたと思うし、もちろんうれしかったけど、まだヘタだし負けてばかり。もっと後ろから走れるようになりたいし、そのためにもっとスピ