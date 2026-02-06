昨年１１月に巨人を退団したオコエ瑠偉外野手（２８）が６日に自身のインスタグラムを更新し、近況を報告した。オコエは東京・銀座にある「ＺＥＬＥ―ＰＡＲＩＳ（ゼルパリ）」の商品と思われるクロコダイル革の長財布やアクセサリーを身にまとったシックな私服姿の自身の写真を６枚掲載。本文には寒さに震える顔の絵文字を３つのみが記されていた。海外挑戦も視野に巨人を退団後は、年明けの１月２８日に「Ｆａｌｌ．Ｒｉｓ