【ミラノ（イタリア）６日＝富張萌黄】日本スケート連盟は６日、フィギュアスケート団体で７日（日本時間８日）の第２日に行われる男子ショートプログラム（ＳＰ）に鍵山優真が出場すると発表された。鍵山は連盟を通じて「まずは団体戦というイベントを全力で楽しんで、そしてチームに貢献できるよう満足のいく演技をすることが目標です！」とコメントした。６日は団体初日となり、アイスダンスリズムダンス、ペアＳＰ、女子Ｓ