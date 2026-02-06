７日に小倉競輪場で開幕するスペースナイトレースＦ１「第２５回スーパーナイター濱田賞×スピードチャンネル・スカパー杯×ＨＰＣＪＣ」の前検作業が６日に行われ、全国の強豪が競輪発祥の地に集結した。小倉の伝統開催、「濱田賞」が幕を空ける。初日（７日）メインのＳ級特選１２Ｒを走る園田匠（４４＝福岡）、北津留翼（４０＝福岡）にとっては特別な開催でともに３年連続の出場となる。北津留はほぼレギュラーの存在だ