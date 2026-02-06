第一三共ヘルスケアは、アレルギー専用点鼻薬「エージーアレルカット」シリーズの新TV-CM「スカッと!」篇を2月7日(土)から全国で放映開始する。同CMではアイドルグループ「CANDY TUNE」を起用し、花粉による鼻づまりの不快感を“スカッと”解消する様子を表現している。「エージーアレルカット」は、抗アレルギー成分「クロモグリク酸ナトリウム」をはじめ、複数の有効成分を配合した点鼻薬シリーズで、鼻水や鼻づまりなどアレルギ