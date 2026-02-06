ＳＰＷＦ（社会人プロレス連盟）時代の１９９４年２月、越中詩郎さんがリーダーの平成維震軍との抗争が発生し、古巣・新日本プロレスに参戦しました。この年のシングルリーグ戦「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ」にもＡブロックで出場して長州（力）さん、蝶野正洋、武藤敬司とも戦ったけど、２勝３敗で敗退。そして昭和維新軍と平成維震軍の抗争が１年ほどで終わると新日本からフェードアウトしました。その後、２０００年に総合格闘技（