俳優で歌手の福山雅治が５７歳の誕生日を迎えた６日、大阪・なんばパークスシネマで、自身の監督作品映画「ＦＵＫＵＹＡＭＡＭＡＳＡＨＡＲＵＬＩＶＥＦＩＬＭ＠ＮＡＧＡＳＡＫＩ月光ずっとこの光につながっていたんだ」の舞台あいさつに登壇した。福山が現れると駆けつけたファンは口々に「ましゃ、おめでとう！」と大絶叫。福山も「ありがとうございます。１９６９年、昭和４４年２月の６日、（生まれたのは）朝方だ