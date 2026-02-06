豊後大野警察署 大分県豊後大野市に住む40代の男性が特殊詐欺で約86万円の被害にあったことがわかりました。 警察によりますと男性は2月2日にスマートフォンで、副業を紹介しているサイトにアクセスしました。そして掲載されていたLINEアカウントを登録したところ、女性を名乗る者から「動画を見るだけで報酬がもらえる。動画のスクリーンショットを送ると報酬がもらえる」などとメッセージが届きました