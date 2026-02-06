大分県国東市のある地域で長年大切にされている遊びの話題です。 それはたこ揚げです。5日、地元の子供たちが地域の人と挑戦しました。 たこ揚げ 国東市にある富来小学校で行われたのは地元の人たちとたこ揚げを通じて交流するイベントです。 国東町の松原地区では明治時代から福助を描いたたこを揚げる風習があり5日は保存会のメンバーが子供たちにその由来なども紹介しました。 交流会は毎年開催され