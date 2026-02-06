シンガー・ソングライターの福山雅治（57）が6日、大阪市内で開かれた映画『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI月光 ずっとこの光につながっていたんだ』の初日舞台あいさつに登壇した。ファンサービス満点の振る舞いにファンが歓喜した。【写真】ファンに囲まれて…くしゃっと笑顔が素敵な福山雅治2024年10月13日に長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグループが開催した福山雅治のフリーライブ『Grea