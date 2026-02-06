大分県大分市の専門学校で6日、自動車整備の技能を披露する発表会が行われました。 大分市にある大分昴自動車工科専門学校では卒業前の学生たちが2年間の集大成を披露する場などとして毎年、自動車整備技能の発表会を行っています。 大分昴自動車工科専門学校 6日は保護者や就職先の関係者およそ60人が見守る中、2年生24人がこれまで学んできた接客対応やエンジンルームの点検技術などを披露しました。