ロッテは6日、DeNAから移籍した新外国人のアンドレ・ジャクソン投手（29）が同日、羽田空港着の便で来日したと発表した。7日に沖縄県石垣市入りする。ジャクソンは「マリーンズファンの皆様。マリーンズの一員になることができ、とても嬉しく思います。今年のシーズンがとても楽しみです。チームの勝利のために全力を尽くしていきます。リーグ制覇、日本一を目指して行きましょう。アリガトウゴザイマス」とコメントを寄せた。