“ミュージカル界のプリンス”で知られる俳優の井上芳雄が、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に初登場し、ギターの伴奏で生歌唱！彼に続いて、WEST.の茺田崇裕も同じ曲をアレンジして歌い、それぞれのファンが「伝説回確定案件」「朝から眼福と耳福」などと歓喜した。 【TVer】“大河出演ミュージカル界のプリンス”のギター伴奏生歌唱に「CDを出してほしい」「至急全国ツ