英国の東洋学者アーサー・ウェイリー（１８８９〜１９６６）が約１００年前に英訳出版した紫式部の源氏物語を逆翻訳し、日本語版を出版した俳人の毬矢（まりや）まりえさん、詩人の森山恵さん姉妹の対談イベントが２月１４日、東京の世田谷文学館で開かれる。同館で開催中のドナルド・キーン展の関連イベントだ。現代日本語によみがえったウェイリー版源氏の世界観や魅力、新たな発見などについて豊富なエピソードを交えながら紹