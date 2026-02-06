5日大分県竹田市の小学校ではシイタケの駒打ち体験が行われました。 この駒打ち体験は乾シイタケの魅力を子供たちに伝えようと、県内トップの生産量を誇る竹田市で椎茸生産振興会などが初めて実施しました。 駒打ち体験 5日は豊岡小学校で3、4年生およそ10人が駒打ち体験に挑戦。 子供たちは木づちを使ってクヌギの木にシイタケの菌を付けた駒を丁寧に打ち込んでいました。 駒打ち体験 ◆児童