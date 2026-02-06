連携協定を結び、撮影に応じるJR東日本の喜勢陽一社長（左）と日航の鳥取三津子社長＝6日午後、東京都港区JR東日本と日本航空は6日、東日本エリアの地方創生に向けた連携協定を結んだ。鉄道と航空の切符を一体化した旅行商品などをつくって観光の利便性を高め、インバウンド（訪日客）の拡大にもつなげる。人口減少といった社会課題に直面する中、利用客獲得でしのぎを削ってきた両社が「ヒトの流れ」拡大へ協力する。チケット