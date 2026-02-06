JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年2月3日、内閣府の準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」の測位衛星「みちびき」7号機（QZS-7）を搭載する「H3」ロケット9号機の打ち上げを延期すると改めて発表しました。H3ロケット9号機は2025年度内に打ち上げないことが確定当初、H3ロケット9号機は2026年2月1日に打ち上げられる予定で準備が進められていましたが、2025年12月22日に発生したH3ロケット8号機の打ち上げ失敗についての原因