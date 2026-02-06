農林水産省は６日、１月２６日〜２月１日に全国のスーパーで販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が、前週より６円高い４１９４円だったと発表した。２週間ぶりの値上がりで、２２週連続で４０００円台となった。