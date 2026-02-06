積もった雪が強風で舞い上げられ、視界が一面真っ白に。大荒れの北海道でホワイトアウトが発生。走行するバスは一瞬で白い闇に覆われ、見えなくなってしまいました。6日午前7時ごろの北海道・留萌市では、急速に発達した低気圧の影響で猛吹雪に襲われました。犬を散歩中の男性は、雪が舞い上がり視界が遮られてしまいます。最大瞬間風速26.9メートルを観測する中、2メートルほどある大きなスーパーの看板も落下。周囲に人はおらず