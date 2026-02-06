【第18話1】 2月6日公開 第18話1を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は2月6日、塩野 干支郎次氏によるマンガ「女神の加護を受けしママのサーガ」第18話1をCOMIC Y-OURSで公開した。 第18話1では、「霧の中を歩く城」の城主になるために面談をしに行くが、魔法の扉に門前払いをされそうになる。バニー姿になることでなんとか中に入ることはできたが、城の中は異様な雰囲気で̵