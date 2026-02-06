2月6日、大阪エヴェッサはシリル・ニースミスIIと2025-26シーズンの選手契約が基本合意に達したと発表した。なお、同選手は同日15時に自由交渉選手リストから抹消されている。 アメリカ合衆国出身で現在24歳のニースミスIIは、206センチ100キロのパワーフォワード兼センター。ラドフォード大学を卒業後、今シーズンはB3のさいたまブロンコスでプレーしていた。