JR西日本によりますと、あす（7日）以降強い冬型の気圧配置による低温、降積雪などに伴い、あさって（8日）特急やくも号の全列車・全区間で運転を取りやめるということです。 伯備線については新見駅～米子駅間で終日運転を取りやめるとしています。 天候回復後も、強風や降積雪にともなう線路設備などの点検や作業に時間を要することにより、徐行運転による大幅な遅れや運転取りやめを行う場合があるため、ＪＲ西日本では