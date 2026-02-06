ＪＲ西日本によりますと、強い冬型の気圧配置の影響により低温、降積雪が予想されるため、あす（7日）あさって（8日）始発のサンライズ瀬戸号・出雲号（上下列車）について運転を取りやめるということです。 ＪＲ西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。