Jリーグは今週末に開幕する明治安田百年構想リーグを前に、選手に追加登録を大量に発表している。入団が内定する特別指定選手や2種登録選手が多いが、セレッソ大阪が獲得した新外国人選手のFWクシニ・イェンギや、アビスパ福岡に加入したU-21日本代表FW道脇豊らの登録も完了している。また海外移籍をすることになった京都サンガF.C.の原大智や、湘南ベルマーレのポープ・ウィリアム、ジュビロ磐田の倍井謙の登録が抹消されて