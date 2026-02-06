OMデジタルソリューションズ株式会社は、山を愛するハイカーのためのイベント「HIKER’S SUMMIT」を3月28日（土）に開催する。会場は東京たま未来メッセ（東京・八王子）。 OM SYSTEMのカメラやレンズを体験できるイベント。山歩きとの相性の良さをアピールする同ブランドが、アウトドアライフの魅力を伝える。 写真家やハイカーによるトークセッションも実施。“この日・この場所だからこ