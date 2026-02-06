Paidyは1月29日に、2026年春の大学進学を予定している高校3年生・浪人生200名を対象に実施した、「26年新大学生のデバイス購入と新生活に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は、2025年12月19〜26日の期間に行われている。●新大学生の約8割が「入学時にPCを新調」調査対象者に、大学生活で「挑戦したいこと」を尋ねたところ（複数回答）、「専門分野をしっかり学び、将来につながるスキルを身につける」（73.5％）がも