県内は強い寒気の影響で8日(日)にかけて、山沿いだけでなく平地でも大雪の可能性があります。加茂市では、雪下ろし中とみられる事故が発生し、男性が死亡しました。 6日午後1時半ごろの妙高市関山では再び雪が降り始めました。6日午前中は所々で雨が降りましたが、午後は気温が下がり雪に変わりました。 ◆積雪の深さ(6日午後4時現在) 魚沼市守門258cm 十日町市214cm 妙高市市関山120cm 長岡市94cm などとなっ