7日(土)から再び大雪に注意・警戒が必要です。 ◆7日(土)午前9時の予想天気図 冬型の気圧配置になり、強い寒気が流れこんでくるでしょう。そして、日本海で等圧線がたわんでおり『里雪型』の大雪の特徴で、7日(土)からは平地でも雪の降り方が強まりそうです。 ◆今後の天気の移り変わり このあと6日(金)午後6時は、いま雪が降っていないところもあと数時間後には広く雪になるでしょう。新潟市内も次第に積もる雪に変わりそ