あす2月7日（土）よる11時〜11時30分 日本テレビ系で放送「Google Pixel presents ANOTHER SKY」のゲストはゆりやんレトリィバァ。映画の聖地であり、エンターテインメントの街 アメリカ・ロサンゼルス。この地に拠点を移して1年。ゆりやんレトリィバァは今、何をしているのか？ゼロから夢に挑む彼女の現在に密着する。■客席わずか15人…「自腹で5ドル」からの再スタート彼女が向かった先は現地のコメディクラブ。かつて賞レース