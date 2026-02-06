この記事をまとめると ■東京都千代田区の路上のあちこちに黒い箱が設置されている ■黒い箱の正体はドブネズミの駆除装置だ ■箱のなかには殺鼠剤が入っているので触るのは禁止だ 突如現れた黒い箱の正体 「ドブネズミみたいに美しくなりたい」……とあるパンクロックバンドが歌う、名曲のワンフレーズである。汚いイメージしかないドブネズミを美しいと捉えるこのいいまわしはもはや天才の領域。聞き手にも一発でブッ刺さる。