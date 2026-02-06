東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が4日、自身のXを更新。FX取引のスクショを投稿すると、ネット上では驚きの声が出ている。【画像】ひえっ！ケタ違いのマイナスFX爆損した水谷隼の証拠画面先日、FXで「約2100万プラスでしたここ数日、介入？がきそうなタイミングで何度も円を買いにいったことと、きてからどうしたらいいかも頭に入れていたので、慌てず夜まで待って良いトレードできました