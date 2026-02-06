東京・渋谷区のバー「私を恵比寿に連れてって」が無許可で接待営業をし、事実上ガールズバーとして営業していたとして警視庁に摘発されました。風営法違反の疑いで摘発されたのは、渋谷区恵比寿にあるバー「私を恵比寿に連れてって」です。経営者の市丸元太容疑者（36）と従業員の小林千紗容疑者（41）が今月4日、60代の男性客に対し、事実上ガールズバーとして無許可で接待営業をした疑いで逮捕されました。この店をめぐっては、