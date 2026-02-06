プロ野球・ロッテは6日、今季からチームに加わるジャクソン投手が来日したことを発表しました。ジャクソン投手は2024年から昨季までDeNAでプレー。先発ローテの一角を担い、昨季も25登板で10勝7敗、防御率2.33と安定した投球を見せました。来日に際し、ジャクソン投手は球団を通してコメントを発表。「マリーンズファンの皆様。マリーンズの一員になることができ、とても嬉しく思います。今年のシーズンがとても楽しみです。チーム