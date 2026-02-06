タレント重盛さと美（37）が6日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、私生活について赤裸々告白した。番組では、芸能人好きで“夜遊びクイーン”と呼ばれる女性タレントについての記事を紹介。自身について問われた重盛は、「私、真逆ですね。夜遊び一切なしの一般人好きです」と打ち明けた。また「一般の人としかお付き合いしたことがないです」とも話し、芸能人との交際歴がないこともぶっちゃけた