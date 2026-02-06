客を乗せず荷物の輸送専用とした新幹線が来月から運行されるのを前に、車両がお披露目されました。東北新幹線「やまびこ」に連結されているのは、全国で初めてとなる「荷物専用」の新幹線です。山形新幹線E3系「つばさ」の車両を改造し、客室の座席は全て撤去されています。生鮮品や精密機器など、7両で最大1000箱程度を運ぶことができ、積み込みにかかる人手を削減するため、無人の搬送車が新幹線のそばまで荷物を運びます。トラ