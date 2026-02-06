大阪で現金約2000万円などが盗まれた事件で、49歳の男が逮捕・送検されました。職業不詳の中田誠容疑者（49）は2025年11月、大阪市阿倍野区の住宅に侵入し、現金2000万円のほか、ブランド品のバッグなど約1700万円相当を盗んだ疑いが持たれていて、4日に逮捕され、6日に送検されました。付近の防犯カメラには、2人組がバッグなどを運び出して逃げていく様子が映っていました。その後の取材で、現金が入っていたアタッシェケースが