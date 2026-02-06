俳優の倉科カナ（３８）が５日、日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」で、制服姿を披露。共演の佐野勇斗も思わず「めっちゃかわいい」とつぶやいた。人気企画「ゴチになります」で今年から新メンバーとなった倉科。この日は制服姿を放送で初披露した。白いガウンを脱いだ倉科は、ブレザー型の制服姿。ブルーのシャツに濃い緑のネクタイで、膝上のプリーツスカートに黒いソックスにローファーという姿。「テーマはブリテ