衆議院選挙の終盤情勢について、フジテレビ政治部・高田圭太部長と見ていきます。自民党は単独過半数を超える270議席を軸に、300議席も視野に入っている一方で、中道改革連合は公示前の172を大幅に下回る90台が軸ということで、公示前の半数以下となる可能性もあります。――いまの数字をグラフにすると、大幅に自民が優勢だと分かりますが、優位に進めてる理由はどうみますか？月曜日に中盤の情勢として伝えましたが、その時と大